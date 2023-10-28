​«Реал» забил 300-й гол в «эль класико»

В одиннадцатом туре испанского чемпионата мадридскому «Реалу» пришлось сразиться в гостевом матче с каталонской «Барселоной». Команда итальянского специалиста Карло Анчелотти забила два мяча, оба записал на свой счет Джуд Беллингем.

Первый гол англичанина стал для мадридского «Реала» 300-м, забитым в «эль класико», сыгранных в чемпионате Испании. В общей же сложности сейчас у «Реала» 301 гол в «эль класико», у «Барселоны» - 299.

В следующем туре испанского чемпионата «Реал» примет «Райо Вальекано». Это случится в следующее воскресенье, пятого ноября, в рамках двенадцатого тура.