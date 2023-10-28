​В «эль класико» не было ничьих с 2019 года

В субботу «Барселона» на своём поле проиграла «Реалу» со счётом 1:2. Это был матч одиннадцатого тура чемпионата Испании. Казалось, что «эль класико» завершится миром, но в компенсированное ко второму тайму время победный гол забил хавбек «сливочных» Джуд Беллингем.

В восьми последних матчах Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» не было ничьих (шесть побед мадридцев, две победы каталонцев).

В последний раз «эль класико» в чемпионате Испании завершилось вничью ещё 18 декабря 2019 года. Тогда на «Камп Ноу» был зафиксирован счёт 0:0.

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