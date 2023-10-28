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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» одержал вторую победу над «Барселоной» в шести последних «эль класико»

28 Октября 2023 • 19:21 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Сегодня, 28 октября, мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных». Автором единственного гола в составе «сине-гранатовых» стал Илкай Гюндоган, который забил свой дебютный гол за «Барселону». Победу «Реалу» принес дубль Джуда Беллингема.

Стоит отметить, что эта победа стала для «Реала» только второй в шести последних «эль класико». Ранее подопечные Карло Анчелотти выигрывали у «Барселоны» в матче Кубка Испании со счетом 4:0, но в остальные поединках каталонский клуб оказывался победителем (3:0, 2:1, 1:0, 3:1).

После положительного результата в «эль класико» мадридский клуб вернулся на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, а подопечные Хави Эрнандеса остались на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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