​Винисиус подразнил фанатов «Барселоны» - даже Анчелотти пришлось вмешаться

В испанской Ла Лиге завершился принципиальный матч между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы быстро забили усилиями Илкая Гюндогана, но победу отпраздновали мадридцы, в составе которых во втором тайме дублем отметился Джуд Беллингем.

Уже в компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:1 в пользу «Реала» рулевой команды Карло Анчелотти заменил Винисиуса Жуниора. Уходя с поля, бразилец подразнил фанатов «Барселоны», демонстративно празднуя победу. Стадион начал освистывать игрока. В ситуацию вмешался даже тренер «сливочных» Карло Анчелотти – он схватил Винисиуса за руку и отвёл его в сторону скамейки.