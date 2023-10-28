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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус подразнил фанатов «Барселоны» - даже Анчелотти пришлось вмешаться

28 Октября 2023 • 19:18 Комментировать

В испанской Ла Лиге завершился принципиальный матч между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы быстро забили усилиями Илкая Гюндогана, но победу отпраздновали мадридцы, в составе которых во втором тайме дублем отметился Джуд Беллингем.

Уже в компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:1 в пользу «Реала» рулевой команды Карло Анчелотти заменил Винисиуса Жуниора. Уходя с поля, бразилец подразнил фанатов «Барселоны», демонстративно празднуя победу. Стадион начал освистывать игрока. В ситуацию вмешался даже тренер «сливочных» Карло Анчелотти – он схватил Винисиуса за руку и отвёл его в сторону скамейки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Винисиус Жуниор ещё теги
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