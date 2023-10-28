​«Реал» впервые с 2010 года провёл первый тайм «эль класико» Ла Лиги без ударов в створ

В субботу в чемпионате Испании проходил большой матч – «Барселона» против «Реала». Команда Карло Анчелотти за счёт дубля Джуда Беллингема добилась волевой победы на выезде со счётом 2:1.

Первый тайм «Реал» провёл неважно – команда не просто проигрывала, но даже ни разу не попала в створ. Как сообщает Opta, в прошлый раз «сливочные» завершали первый тайм «эль класико» в Ла Лиге без ударов в створ в апреле 2010 года. Тогда «Реал» проиграл дома «Барселоне» со счётом 0:2. На этот раз плохая первая половина не помешала мадридцам добиться успеха в принципиальной битве.