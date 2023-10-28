Беллингем правит в Каталонии: «Реал» магией Джуда добился волевой победы над «Барселоной»

«Барселона» и «Реал» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 11-го тура Ла Лиги состоялся 28 октября на стадионе «Олимпико».

Каталонцы к матчу с «Реалом» не досчитались нескольких футболистов: Педри, Де Йонг, Роберто. Только восстановились и попали в резерв Левандовски с Кунде. Поэтому в атаке вышли два Жоау (Фелиш и Канселу) и Ферран Торрес. У «Реала» посреди недели была новость о травме Беллингема, но Джуд вышел в полузащите вместе с Кроосом, Тчуамени и Вальверде. Милитао с Куртуа выбыли давно и надолго, других кадровых проблем за Мадридом не значится.

Стартовый состав солиднее смотрелся у «Реала», но «Барселона» на своём стадионе начала по-хозяйски. Идёт шестая минута, Гюндоган начинает атаку по центру и мяч теряет, но вынос Тчуамени летит в центр штрафной площади «Реала». Там Алаба играет, вновь одаривая мячом Илкая. Такие эпизоды немецкий маэстро решает на раз: после комедии ошибок Гюндоган вышел на рандеву с Кепой и спокойно пробил низом – 1:0.

Прессинг «Барселона» и плотная борьба на каждом участке поля продолжили и далее работать. «Реал» выглядел удивительно мягкотело. Вальверде с правой бровки у своей штрафной площади отдал в центр в борьбу. На Крооса налетел Гави и выбил мяч на Лопеса. Фермин же метров с 22-х классно пробил, попав в самое основание штанги. «Реал» же за первый тайм ни одного удара в створ не нанёс, ответив лишь неплохим подключением Карвахаля. После передачи Крооса Дани решил не простреливать, а сильно пробил с острого угла, встряхнув сетку с внешней стороны.

Однако сам «Реал» не встряхнулся, не помог даже перерыв. Двухступенчатая атака «Барселоны» должна была завершиться голом: Фермин Лопес набросил мяч в центр штрафной площади, откуда пробил головой Иньиго Мартинес. Кепа не дотянулся, но снова спасла штанга. Добивал Араухо в упор, однако тут уже среагировал голкипер, отведший угрозу.

А затем и ещё раз повезло «Реалу». Канселу ускорился мимо Камавинги и влетел в штрафную справа. Португалец бил, Рюдигер и Алаба бросились блокировать. После рикошета мяч по дуге опускалась к левой «девятке», но прошёл рядом со створом. И тут включилось главное умение «Реала» - забивать из ниоткуда. Пошла банальная попытка обострения, мяч каталонцы легко выбили и буквально подсунули его партнёру Беллингему. Джуд осмотрелся, примерился и метров с 25 пальнул в угол – 1:1. Тер Штеген немного не сориентировался в бровке и достать мяч не сумел.

В абсолютно сером класико «Барселона» и «Реал», казалось, разойдутся миром. Но тут опять высказался Беллингем. На второй добавленной минуте он сориентировался на линии вратарской после заброса Карвахаля и тычка Модрича, протолкнув мяч сквозь Тер Штегена - 1:2. Мадрид забирает класико!