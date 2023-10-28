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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем правит в Каталонии: «Реал» магией Джуда добился волевой победы над «Барселоной»

28 Октября 2023 • 19:11 Комментировать (34)
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

«Барселона» и «Реал» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 11-го тура Ла Лиги состоялся 28 октября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона1:2Реал Мадрид
(1:0) Гюндоган Илкай6'  
  68'Беллингем Джуд (1:1)
  Беллингем Джуд (1:2)
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКристенсен АндреасИньиго МартинесБальде АлехандроЛопес Фермин  17' 72' (Ромеу Ориоль ( 72') ГавиГюндоган ИлкайКанселу Жоау 76' (Ямаль Ламин ( 76') Торрес Ферран  45' 61' (Левандовски Роберт ( 61') Фелиш Жоау 77' (Рафинья Диас ( 77')
Запасные: Касадо МаркКунде ЖюльПенья ИньякиАстралага АндерГиу МаркФорт ЭкторАлонсо МаркосКубарси Пау
Аррисабалага КепаКарвахаль Даниэль  61'Рюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди Ферлан 52' (Камавинга Эдуардо ( 52') Тчуамени ОрельенВальверде ФедерикоКроос Тони 63' (Модрич Лука ( 63') Беллингем ДжудРодриго 63' (Хоселу Санмартин ( 63') Винисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесПиньейро ДиегоВаскес ЛукасДиас БраимЛунин АндрейГарсия Франсиско III
28 октября.

 

Каталонцы к матчу с «Реалом» не досчитались нескольких футболистов: Педри, Де Йонг, Роберто. Только восстановились и попали в резерв Левандовски с Кунде. Поэтому в атаке вышли два Жоау (Фелиш и Канселу) и Ферран Торрес. У «Реала» посреди недели была новость о травме Беллингема, но Джуд вышел в полузащите вместе с Кроосом, Тчуамени и Вальверде. Милитао с Куртуа выбыли давно и надолго, других кадровых проблем за Мадридом не значится.

Стартовый состав солиднее смотрелся у «Реала», но «Барселона» на своём стадионе начала по-хозяйски. Идёт шестая минута, Гюндоган начинает атаку по центру и мяч теряет, но вынос Тчуамени летит в центр штрафной площади «Реала». Там Алаба играет, вновь одаривая мячом Илкая. Такие эпизоды немецкий маэстро решает на раз: после комедии ошибок Гюндоган вышел на рандеву с Кепой и спокойно пробил низом – 1:0.

Прессинг «Барселона» и плотная борьба на каждом участке поля продолжили и далее работать. «Реал» выглядел удивительно мягкотело. Вальверде с правой бровки у своей штрафной площади отдал в центр в борьбу. На Крооса налетел Гави и выбил мяч на Лопеса. Фермин же метров с 22-х классно пробил, попав в самое основание штанги. «Реал» же за первый тайм ни одного удара в створ не нанёс, ответив лишь неплохим подключением Карвахаля. После передачи Крооса Дани решил не простреливать, а сильно пробил с острого угла, встряхнув сетку с внешней стороны.

Однако сам «Реал» не встряхнулся, не помог даже перерыв. Двухступенчатая атака «Барселоны» должна была завершиться голом: Фермин Лопес набросил мяч в центр штрафной площади, откуда пробил головой Иньиго Мартинес. Кепа не дотянулся, но снова спасла штанга. Добивал Араухо в упор, однако тут уже среагировал голкипер, отведший угрозу.

А затем и ещё раз повезло «Реалу». Канселу ускорился мимо Камавинги и влетел в штрафную справа. Португалец бил, Рюдигер и Алаба бросились блокировать. После рикошета мяч по дуге опускалась к левой «девятке», но прошёл рядом со створом. И тут включилось главное умение «Реала» - забивать из ниоткуда. Пошла банальная попытка обострения, мяч каталонцы легко выбили и буквально подсунули его партнёру Беллингему. Джуд осмотрелся, примерился и метров с 25 пальнул в угол – 1:1. Тер Штеген немного не сориентировался в бровке и достать мяч не сумел.

В абсолютно сером класико «Барселона» и «Реал», казалось, разойдутся миром. Но тут опять высказался Беллингем. На второй добавленной минуте он сориентировался на линии вратарской после заброса Карвахаля и тычка Модрича, протолкнув мяч сквозь Тер Штегена - 1:2. Мадрид забирает класико!

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (33)
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CELTIC FROST
28 Октября 2023 в 19:28
Реалу, естественно, повезло. Должен был лететь 0:2 по игре. Но счет на табло. и все это не отменяет выдающейся игры Беллингема в первой части сезона вообще и в этом матче в частности. Шоу маст гоу он)
Артур Измаилов
28 Октября 2023 в 19:27
На Камавинге судьишка пенку промаргал, где то на 77 минуте.
Sergey999
28 Октября 2023 в 19:28
Чистейшую причем
pol-black
28 Октября 2023 в 19:32
после фола на Араухо в концовке первого тайма вам бы лучше помалкивать.
Артур Измаилов
28 Октября 2023 в 19:35
вуахаха))) Это почему еще помалкивать? За то что судьишка не дала путе 2-3 левых пенок и не удалил кого то из Реала? Нет дорогой, помаливать пока что надо вам! Какой то сраный левый гол забили, это щас и есть максимум нынешней барселоны. А Реал мог давить еще сильнее, как бы играли не на максимуме.
Zed2891
28 Октября 2023 в 19:27
Да Беллингем конечно король, ничего не скажешь, лучший трансфер лета.
pol-black
28 Октября 2023 в 19:21
ошибка Мартинеса стоила Барсе очков. Беллингем сделал игру. Барсе нужно было реализовывать свои моменты. игра была равной и ничья была бы более справедливым результатом. Ольмо - отстой, его выход пользы не принёс.
Sergey999
28 Октября 2023 в 19:22
Какой Ольмо???
pol-black
28 Октября 2023 в 19:27
а, Ореоль
Sergey999
28 Октября 2023 в 19:29
Но молодняк у барсы конечно классный
pol-black
28 Октября 2023 в 19:30
есть такое. но им ещё расти и расти.
Артур Измаилов
28 Октября 2023 в 19:38
Что там классного? Пока одно посредство/середняки. И самое важное - для работы с молодняком нужен классный тренер, а не это полуметровое ничтожество которое истерит у бровки.
Bartimeus
28 Октября 2023 в 19:29
Как и Лева с Рафиньей, вообще не вошли в игру.
pol-black
28 Октября 2023 в 19:31
заменили Феликса зря, на мой взгляд. замены не сработали совсем.
redwhite1959
28 Октября 2023 в 19:20
Равная игра! Но - 1) в "Реале" больше опытных игроков! 2) "Реал" играет в более современный - вертикальный - футбол, и это в атаке даёт ему преимущество! 3) Раньше "джокером" в эль классико у Мадрида был Бензема, теперь - Беллингем! У "Барсы" такого "выручалы" не нашлось.
Wetr123
28 Октября 2023 в 19:20
Не покупайте чебуреки в эти выходные! 😮‍💨
CELTIC FROST
28 Октября 2023 в 19:33
а Пачиму?)
andi
28 Октября 2023 в 19:17
ДЖУД - ГЕНИЙ!!!
Шарипов Тахир
28 Октября 2023 в 19:17
Конечно же, Барселона должна был взять хотя бы одно очко. Но нее нет сейчас такого игрока как Беллингем . Есть достаточно средние игроки, и есть такие откровенно деревянные , как Ромеу. Много моментов упустил, как ни странно Канселу. Не повезло Феликсу. А главное нет в команде сейчас креативной средней линии. Нельзя побеждать, рассчитывая только на ошибки соперника! В общем и целом при равной игре победил Реал. Это спорт!
Bartimeus
28 Октября 2023 в 19:22
Ромеу да, ужасен. Первый матч с соперником такого уровня у него, и какие обрезы под прессингом! Даже на четверть не замена Бускетсу, который под самым жесточайшим прессингом мог извернуться и не потерять мяч, или заставить сфолить на себе.
ингерман
28 Октября 2023 в 19:16
ай белингем просто красава! ну и карлушка показал што он лючший тренир в мире.. ышо пепка-физрук.. хе..
Артур Измаилов
28 Октября 2023 в 19:16
Изначальная схема Реала 4-4-2 просто не о чем. Родриго явно выпадает из игры, на острие нужен чистый наконечник аля Хоселу. Переломный момент, когда в игру вступили Модрич, Камавинга, Хоселу. Игра явно поменялась . Барса 10 минут ставил автобус)))) Беллингем красава!!! Модрич гений!
Всех с Победой над принципиальным соперником! HALA MADRID !
P.S. хИви недофизрук! Был, есть и остается!
Sergey999
28 Октября 2023 в 19:20
Может действительно стоит попробовать атаку в 3 напа с Хоселу в центре?
Артур Измаилов
28 Октября 2023 в 19:25
Это не чистые 3 напа. Хоселу в центре, на флангах Вини/Родриго, короче есть кому побегать. Тем более не надо лишать команду навесов. Когда Хоселу не было, то и навесов не было, а тот головой хорошо играет. Ну в начальных турах такая схема оправдывала себя.
Sergey999
28 Октября 2023 в 19:26
Так я об этом
Vova52
28 Октября 2023 в 19:16
Барса опять обосрала 2 ой тайм.... Белингем молодец ,-находка для Реала....
Bartimeus
28 Октября 2023 в 19:15
Шикарный первый тайм Барсы, начисто слитый второй. Досадно, но счет по игре.
San13
28 Октября 2023 в 19:20
Да нет, скорее ничья справедливой больше была бы. Забивать надо было свои моменты.
Bartimeus
28 Октября 2023 в 19:27
Ну если так оглядеться, пара штанг, да, может быть. Но как-то у Барсы полностью разладилась игра после первого пропущенного, а Реал накатывал атаку за атакой.
pol-black
28 Октября 2023 в 19:36
после первого гола мадрид оживился. а Барса стухла. работать над психологией нужно.
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