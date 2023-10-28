​Модрич вышел в «эль класико» - это его 500-й матч за «Реал»

Полузащитник Лука Модрич вышел на замену по ходу субботнего гостевого матча чемпионата Испании против «Барселоны». Для хорвата это 500-я игра в футболке мадридского клуба. На счету Модрича 37 голов и 77 голевых передач в футболке «сливочных».

Луке Модричу 38 лет. Состав «Реала» хавбек пополнил в конце августа 2012 года после перехода из «Тоттенхэма».

Напомним, что в 2018 году Луке Модричу удавалось выиграть «Золотой мяч».

Следить за последними минутами в «эль класико» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.