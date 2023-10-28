​Гюндоган забил быстрейший гол в «эль класико» с 2014 года

В одиннадцатом туре испанского чемпионата «Барселона» принимает в домашнем сражении «Реал», и счет в этой игре был открыт достаточно быстро - уже на пятой минуте и 57-й секунде немецкой полузащитник каталонского суперклуба Илкай Гюндоган вывел «Барселону» вперед.

Как оказалось, это был второй быстрейший гол в «эль-класико» в 21-м веке, лишь однажды в нынешнем столетии гол в матче «Барселоны» и «Реала» был забит еще быстрее. Это было в 2014 году, тогда Неймар, выступавший за «Барселону», забил на 3 минуте 32 секунде.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Барселоной» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.