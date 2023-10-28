​Беллингем забил в «эль класико»

Полузащитник Джуд Беллингем продолжает блистать в футболке «Реала». В субботу англичанин расписался в воротах «Барселоны» в «эль класико» - Беллингем забил ударом из-за пределов штрафной площадки. Марк-Андре тер Штеген зацепил мяч, но отбить его не смог. Немецкий голкипер явно не видел момента удара, что, возможно, ему помешало.

После гола Беллингема на табло стадиона в Барселоне загорелся счёт 1:1. Автором первого гола в «эль класико» стал Илкай Гюндоган, который отличился на первых минутах.

Для Беллингема это 12-й гол в 13 матчах за «Реал»

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Барселона» - «Реал» можно в текстовой трансляции.