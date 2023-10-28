​Четверо немцев на поле в «эль класико» - впервые в истории матчей между «Барселоной» и «Реалом»

В одиннадцатом туре испанского чемпионата «Барселона» принимает в домашнем сражении «Реал», и на поле в стартовом составе оказались сразу четверо немецких игроков с обеих сторон.

Со стороны «Реала» это Антонио Рюдигер и Тони Кроос, а со стороны «Барселоны» - Илкай Гюндоган и Марк-Андре тер Штеген. Как оказалось, такого количества немецких игроков на поле одновременно в ходе «эль класико» не было никогда.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Барселоной» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.