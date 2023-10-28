​Левандовски вернулся – поляк вышел на поле в «эль класико»

Нападающий Роберт Левандовски вышел на замену в субботнем матче одиннадцатого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Поляк выявился на поле на 61-й минуте, заменив Феррана Торреса.

Для Левандовски это первая игра с 4 октября – тогда звёздный форвард получил травму. К «эль класико» форвард восстановился, но, очевидно, проводить 90 минут на текущий момент он ещё не готов.

На момент выхода Левандовски на поле на табло горел счёт 1:0, за «Барселону» забил Илкай Гюндоган.

Следить за матчем между «Барселоной» и «Реалом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.