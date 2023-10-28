​В «Барселоне» приняли важное решение по Гави и Педри

Ходят слухи, что из-за финансовых проблем «Барселона» могла бы пойти на продажу Гави или Педри. Каждый из этих полузащитников мог бы принести каталонцам больше 100 миллионов евро, и интерес к дуэту проявляют гранды в лице «Баварии», «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает испанское издание Sport, в «Барселоне» действительно обсуждали вопрос продажи Гави или Педри. Тем не менее, каталонцы приняли решение оставить этих игроков за красной линией – «сине-гранатовые» хотят сохранить Гави и Педри в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Одним словом, эти талантливые игроки будут считаться неприкасаемыми.