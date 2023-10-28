​Хави похлопал Винисиуса по лицу в ходе спора

В субботу вечером «Барселона» и «Реал» проводят матч в одиннадцатом туре чемпионата Испании. На исходе часа игрового времени Жоау Фелиш красиво обыграл соперника и рвался на свидание с вратарём. Впрочем, Дани Карвахаль навязал борьбу и остановил португальца, двигаясь чуть позади. Фелиш оказался на газоне, но арбитр характерным жестом показал, что защитник сыграл в мяч.

Рулевой «сине-гранатовых» Хави принялся что-то высказывать в адрес арбитра, и в диалог с тренером каталонцев вступил форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Они поспорили по поводу эпизода, и в завершении Хави даже дружелюбно слегка похлопал бразильца по лицу.

Следить за матчем «Барселона» - «Реал» можно в текстовой трансляции.