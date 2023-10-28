«Барселона» сравнялась с «Реалом» по голам в «эль класико» Ла Лиги

В центральном матче одиннадцатого тура испанского чемпионата сошлись «Барселона» и мадридский «Реал», и счет в этой игре был открыт уже на шестой минуте усилиями Илкая Гюндогана, перешедшего в «Барселону» минувшим летом.

Как оказалось, его гол стал для «Барселоны» 299-м, забитым во всех прошедших в Ла Лиге «эль класико», и по этому показателю команда Хави Эрнандеса нагнала «Реал», у которого также аккурат 299 голов на данный момент. Так что любой следующий гол любой из команд станет юбилейным.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.