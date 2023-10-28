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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сравнялась с «Реалом» по голам в «эль класико» Ла Лиги

28 Октября 2023 • 17:41 Комментировать
Барселона
1:0
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.65 2 2.65
перерыв

В центральном матче одиннадцатого тура испанского чемпионата сошлись «Барселона» и мадридский «Реал», и счет в этой игре был открыт уже на шестой минуте усилиями Илкая Гюндогана, перешедшего в «Барселону» минувшим летом.

Как оказалось, его гол стал для «Барселоны» 299-м, забитым во всех прошедших в Ла Лиге «эль класико», и по этому показателю команда Хави Эрнандеса нагнала «Реал», у которого также аккурат 299 голов на данный момент. Так что любой следующий гол любой из команд станет юбилейным.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона

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