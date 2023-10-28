​Анчелотти проводит 250-й матч у руля «Реала»

В центральном матче одиннадцатого тура испанского чемпионата сошлись «Барселона» и мадридский «Реал», и эта игра стала для итальянского наставника мадридцев, Карло Анчелотти, 250-й у руля клуба с учетом всех турниров, в которых он представлял «Реал». Больше только у двоих тренеров в истории клуба - это Мигель Муньос с 605-ю матчами, а также Зинедин Зидан, 263 матча.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Посмотрим вместе, сможет ли «Реал» отметить такой знаменательный момент приличествующим результатом!