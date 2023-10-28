Гюндоган забил дебютный гол за «Барселону» в «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган отметился первым забитым мячом за команду в матче против мадридского «Реала».

33-летний хавбек открыл счет своим голам за каталонский клуб, на седьмой минуте поразив ворота «Реала» в игре 11-го тура чемпионата Испании.

Напомним, немецкий футболист перебрался в «Барселону» минувшим летом из «Манчестер Сити». На данный момент Гюндоган проводит свой 14 матч за «сине-гранатовых», на его счету четыре ассиста и один гол.

Матч «Барселона» - «Реал» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.