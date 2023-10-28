«Лас-Пальмас» на последней минуте вырвал победу в матче с «Альмерией»

В 11-м туре чемпионата Испании «Альмерия» играла с «Лас-Пальмасом» в попытке уйти с последнего места в таблице. В равной борьбе гости повели в счете на экваторе первого тайма после удара Мунира эль-Хаддади. Ларжи Рамазани восстановил паритет на 73-й минуте. Казалось, что хозяева наберут четвертое очко в текущем сезоне, но на четвертой компенсированной минуте Сори Каба вырвал победу для островитян - 1:2.
«Лас-Пальмас» делит восьмое место с 14 очками, у соперника три балла в активе и последнее место.
Протокол игры
|23'Мунир Эль-Хаддади (0:1)
|(1:1) Рамазани Ларжи73'
|90'Каба Сори (1:2)
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Монтес Сесар• 32'Брандарис Хуан•Сентельес Алехандро46' (Аррибас Серхио (46') •Эмбарба Адриан•Баба Иддрису 18'46' (Мендес Убулан (46') •Лопи Дион•Робертоне Лукас 31'81' (Мелеро Гонсало (81') •Лазаро63' (Рамазани Ларжи (63') •Баптистао Лео86' (Санка Чами Марчиано (86')
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи• 43'Парк Марвин82' (Араухо Хулиан (82') •Муньос Хави•Перроне Максимо69' (Луаодис Энзо (69') •Родригес Кирьян•Мунир Эль-Хаддади60' (Молейро Альберто (60') •Кардона Марк60' (Каба Сори (60')
28 октября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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