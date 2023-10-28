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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» на последней минуте вырвал победу в матче с «Альмерией»

28 Октября 2023 • 17:08 Комментировать
Альмерия
1:2
Лас-Пальмас

В 11-м туре чемпионата Испании «Альмерия» играла с «Лас-Пальмасом» в попытке уйти с последнего места в таблице. В равной борьбе гости повели в счете на экваторе первого тайма после удара Мунира эль-Хаддади. Ларжи Рамазани восстановил паритет на 73-й минуте. Казалось, что хозяева наберут четвертое очко в текущем сезоне, но на четвертой компенсированной минуте Сори Каба вырвал победу для островитян - 1:2.

«Лас-Пальмас» делит восьмое место с 14 очками, у соперника три балла в активе и последнее место.

Протокол игры  
Альмерия1:2Лас-Пальмас
  23'Мунир Эль-Хаддади (0:1)
(1:1) Рамазани Ларжи73'  
  90'Каба Сори (1:2)
Мартинес ФернардоПосо АлехандроМонтес Сесар  32'Брандарис ХуанСентельес Алехандро 46' (Аррибас Серхио ( 46') Эмбарба АдрианБаба Иддрису  18' 46' (Мендес Убулан ( 46') Лопи ДионРобертоне Лукас  31' 81' (Мелеро Гонсало ( 81') Лазаро 63' (Рамазани Ларжи ( 63') Баптистао Лео 86' (Санка Чами Марчиано ( 86')
Запасные: Максимиану ЛуишГонсалес ЭдгарКаики Да СилваПуигмаль АрнауМарко Милованович IМариньо Диего
Вальес АльвароСуарес АлехандроКоко СаульМармол МикаКардона Серхи  43'Парк Марвин 82' (Араухо Хулиан ( 82') Муньос ХавиПерроне Максимо 69' (Луаодис Энзо ( 69') Родригес КирьянМунир Эль-Хаддади 60' (Молейро Альберто ( 60') Кардона Марк 60' (Каба Сори ( 60')
Запасные: Эррера КристианБенито РамиресСинкгравен ДэйлиПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельКурбело ЭрикМфулу ОменукеГоррин Алехандро
28 октября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Лас-Пальмас

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