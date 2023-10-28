«Лас-Пальмас» на последней минуте вырвал победу в матче с «Альмерией»

В 11-м туре чемпионата Испании «Альмерия» играла с «Лас-Пальмасом» в попытке уйти с последнего места в таблице. В равной борьбе гости повели в счете на экваторе первого тайма после удара Мунира эль-Хаддади. Ларжи Рамазани восстановил паритет на 73-й минуте. Казалось, что хозяева наберут четвертое очко в текущем сезоне, но на четвертой компенсированной минуте Сори Каба вырвал победу для островитян - 1:2.

«Лас-Пальмас» делит восьмое место с 14 очками, у соперника три балла в активе и последнее место.