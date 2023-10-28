​Левандовски – в запасе: «Барселона» объявила состав на матч с «Реалом»

В субботу вечером футбольная Испания (и не только) будет следить за «эль класико» - «Барселона» будет принимать «Реал». Рулевой каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Бальде, Гави, Фермин Лопес, Гюндоган, Фелиш, Ферран Торрес.

Восстановившиеся Роберт Левандовски и Рафинья начнут игру в запасе.

Матч «Барселона» - «Реал» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.