Стал известен состав «Реала» на «эль класико»

Мадридский «Реал» объявил свой стартовый состав на центральный матч тура чемпионата Испании. Напомним, «королевский клуб» сегодня сыграет на выезде против каталонской «Барселоны».

Состав «сливочных» выглядит следующим образом: Кепа Аррисабалага, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго.

Напомним, мадридский «Реал» пока опережает каталонскую «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании на одно очко. При этом лидером Ла Лиги в данный момент является «Жирона».