​«Барселона»: Левандовски, Рафинья и Кунде могут сыграть с «Реалом», де Йонг – нет

«Барселона» обнародовала список футболистов, которые могут сыграть в матче против «Реала» в субботу вечером. Стоит отметить возвращение в строй троих игроков: защитника Жюля Кунде, вингера Рафиньи и нападающего Роберта Левандовски.

А вот Френки де Йонг в список не попал, хотя накануне Хави говорил, что нидерландец полностью готов.

Также стоит сказать, что в лазарете «Барселоны» остаётся полузащитник Педри.

«Эль класико» между «Барселоной» и «Реалом» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.