Вальверде хотел бы завершить карьеру не в «Реале», а в другом клубе

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, в каком клубе хотел бы закончить профессиональную карьеру.

«Я бы с радостью остался в мадридском «Реале» на всю оставшуюся жизнь, за исключением одного года. Я хотел бы завершить карьеру в «Пеньяроле», – приводит слова уругвайского полузащитника Madrid Xtra.

Напомним, Вальверде выступал за «Пеньяроль» ещё до того, как перебрался в Европу и подписал контракт с «Реалом». 25-летний уругваец начинал свою карьеру в этой команде.

Ранее Вальверде выразил желание в будущем стать капитаном мадридского «Реала». В этом сезоне Федерико отметился голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.