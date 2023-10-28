​Уткин дал прогноз на матч «Барселона» - «Реал»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на субботний матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

«Мне кажется, что сейчас всё настолько плотно на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, и так плотно всё во взаимоотношениях команд – ни одна из них не имеет существенного превосходства даже по праву собственного поля. Думаю, команды начнут осторожно, а после гола игра если не вскроется, то пойдёт живее и гораздо более остро. Поэтому моя ставка: «Во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом», - сказал Уткин на видео в телеграм-канале.

«Эль класико» стартует в 17:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.