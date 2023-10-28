Гави выделил одного игрока в составе «Реала»

19-летний воспитанник каталонской «Барселоны» Гави высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Орельене Тчуамени в преддверии «эль класико».

«Мне очень нравится, как играет Тчуамени. Считаю Орельена топовым футболистом», - передает слова хавбека «сине-гранатовых» DAZN.

Напомним, что «Барселона» и «Реал» встретятся в поединке 11-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Тчуамени защищает цвета мадридского коллектива с лета прошлого года. Его действующее трудовое соглашение с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2028 года.