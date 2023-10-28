«Барселона» может совершить шокирующий трансфер

Каталонская «Барселона» может в ближайшем будущем расстаться с одним из своих талантов, об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сообщениям источника, руководство «сине-гранатовых» собирается рассмотреть вариант с продажей Гави или Педри. Таким способом каталонский гранд хочет улучшить свое финансовое положение. За трансфер каждого из названных игроков можно выручить в районе 100 миллионов евро.

19-летний Гави связан трудовыми обязательствами с «Барселоной» до лета 2026 года. Педри также имеет контракт с каталонским топ-клубом до завершения сезона-2025/2026.

«Барселона» выбрала новую трансферную цель