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«Барселона» может совершить шокирующий трансфер

28 Октября 2023 • 10:34 Комментировать

Каталонская «Барселона» может в ближайшем будущем расстаться с одним из своих талантов, об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сообщениям источника, руководство «сине-гранатовых» собирается рассмотреть вариант с продажей Гави или Педри. Таким способом каталонский гранд хочет улучшить свое финансовое положение. За трансфер каждого из названных игроков можно выручить в районе 100 миллионов евро.

19-летний Гави связан трудовыми обязательствами с «Барселоной» до лета 2026 года. Педри также имеет контракт с каталонским топ-клубом до завершения сезона-2025/2026.

«Барселона» выбрала новую трансферную цель

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