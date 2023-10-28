В «Реале» считают Фермина Лопеса ключевым игроком «Барселоны»

Тренерский штаб мадридского «Реала» уделил много внимания полузащитнику «Барселоны» Фермину Лопесу в ходе подготовки к сегодняшнему «эль класико», которое состоится на «Олимпийском стадионе».

По информации от издания Marca, в мадридском «Реале» считают Лопеса без преувеличения ключевым футболистом «Барселоны». Именно поэтому игроки «королевского клуба» сегодня сделают всё возможное для того, чтобы нейтрализовать Фермина.

Лопес в этом сезоне провёл пять матчей за «Барселону» в испанской Ла Лиге, где отметился одним забитым голом. Эта кампания стала дебютной в чемпионате Испании для 20-летнего полузащитника.