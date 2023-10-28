Фабрегас: «Считаю «Барселону» фаворитом «эль класико»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Сеск Фабрегас считает «сине-гранатовым» фаворитами сегодняшнего матча с мадридским «Реалом», который состоится на «Олимпийском стадионе».

«Считаю «Барселону» фаворитом «эль класико». Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу «Барселоны», но многое будет зависеть ото дня, а также от того, как команды войдут в игру», – сказал Фабрегас в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, мадридский «Реал» пока опережает каталонскую «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании. «Королевский клуб» имеет в активе на один пункт больше и располагается на втором месте. Таблицу Ла Лиги возглавляет «Жирона».