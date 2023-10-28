«Барселона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Реал Мадрид
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Протокол игры
|(1:0) Гюндоган Илкай6'
Тер Штеген Марк-Андре•Араухо Рональд•Кристенсен Андреас•Иньиго Мартинес•Бальде Алехандро•Лопес Фермин• 17'Гави•Гюндоган Илкай•Канселу Жоау•Торрес Ферран•Фелиш Жоау
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Менди Ферлан•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд•Родриго•Винисиус Жуниор
28 октября.
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