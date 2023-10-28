​Миятович верит в победу «Реала»

Уже в субботу состоится главный матч первой половины сезона в испанском чемпионате, мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной». Накануне игры бывший футболист мадридского клуба, Предраг Миятович, поделился своим прогнозом на игру. Он считает, что «Реал» сможет выиграть у оппонента, но ему не нравится игра команды:

- «Реал» выигрывает, но мне не нравится, как он играет. Анчелотти был вынужден поменять систему под Беллингхэма и молодых игроков. Пока получается нормально, но посмотрим, что будет дальше. Но мне, честно говоря, не очень она нравится. Думаю, «Реал» выиграет 2:1, - цитирует слова черногорца AS.