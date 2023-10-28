Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике изо всех сил раскручивает свой проект «Кингз Лиг», на сей раз он отправился в Мексику, где намерен провести серию матчей. В них примут участие и такие игроки, как Хамес Родригес и «Чичарито».

Проводя презентацию в закрытом помещении при скоплении публики, Пике решил дать автограф мальчику с футболкой «Барселоны». Для этого он сделал несколько шагов в его сторону, после чего, как сообщает El Mundo Deportivo, внезапно провалился, не заметив того, что трибуна перед ним закончилась.

Выглядело это достаточно страшно, но обошлось без травм. Поднявшись на ноги, Пике даже нашел в себе силы пошутить, что это было «магией».