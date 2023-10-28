​Абелардо предсказал победителя «эль класико»

Центральным матчем одиннадцатого тура испанского чемпионата станет, конечно же, сражение «Барселоны» и «Реала». Абелардо Фернандес, в прошлом выступавший за «Барселону», считает, что каталонский клуб победит в предстоящей игре

- Будет очень упорный, равный матч, тактический. Все решат мелкие детали. Неважно, какое сейчас положение занимают команды в турнирной таблице. Когда я играл, мы выигрывали некоторые «эль класико», находясь в плохой форме, и наоборот. Я надеюсь, Хави подберет хорошие замены травмированным. Поставлю на счет 2:1, - цитирует слова Абелардо итальянское новостное агентство ITASportPress.