Федерико Вальверде: «Араухо – один из лучших защитников в мире»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высоко оценивает талант защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Уже в субботу «сине-гранатовые» примут «сливочных» на своём поле в матче Ла Лиги. В преддверии «эль класико» Вальверде поделился мнением о своём товарище по сборной Уругвая Рональде Араухо.

«Кого из игроков «Барселоны» я взял бы в свою команду? Думаю, многие прекрасно знают, кого я назову. Конечно, это Араухо. Для меня он один из лучших защитников в мире. Он не только отличный игрок, но и замечательный человек. Несмотря на то, что мы соперничаем на таком уровне, я всегда желаю ему всего наилучшего», – приводит Madrid Zone слова Вальверде.