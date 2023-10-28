Фабрегас оценил игру Фермина Лопеса

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением о Фермине Лопесе.

20-летний полузащитник только в нынешнем сезоне начал получать игровую практику в первой команде «сине-гранатовых», но уже удостоился множества комплиментов, включая похвалы от одноклубников и тренера Хави Эрнандеса.

«Фермин – очень вертикальный игрок, и мне нравится это качество. Могу сказать тем, кто сравнивает его со мной, что я тоже вижу некоторые сходства», – заявил в интервью Esports RAC1 Фабрегас.

Фермин Лопес отыграл восемь матчей в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одним результативным пасом.