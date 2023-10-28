Иньиго Мартинес: «Барселона» подходит к матчу с «Реалом» в хорошей форме»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес рассказал об ожиданиях от «эль класико».

Первая в нынешнем розыгрыше Ла Лиги встреча «Барселоны» и мадридского «Реала» состоится в субботу в 17:15 по московскому времени.

«Не могу дождаться начала «эль класико», я очень взволнован. Наша команда находится в хорошей форме, мотивация очень сильна. Мы выиграли ряд последних матчей, но, конечно, нас ждёт непростое испытание. Мы надеемся показать качественный футбол, и болельщики помогут нам в этом», – передаёт Barca Universal слова Иньиго Мартинеса, минувшим летом перешедшего в «Барселону» из «Атлетика» Бильбао.