«Сельта» сковала атаку «Жироны» и чудом не отобрала очки у лидера

Неожиданный лидер Ла Лиги, «Жирона», играл против аутсайдеров из «Сельты» на старте 11-го тура. Каталонцы все время пытались что-то создать, но в створ почти не попадали, что и сказалось на результате. К сожалению, за 90 минут реальной остроты так и не было, что удивило, учитывая положение противников в таблице. А вот в компенсированное время Янгель Эррера из-за пределов штрафной все же забил решающий гол - 1:0.

«Жирона» с 27 очками лидирует, опережая на три пункта «Реал» и на четыре - «Барселону». «Сельта» - третья с конца.