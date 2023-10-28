«Сельта» сковала атаку «Жироны» и чудом не отобрала очки у лидера

Неожиданный лидер Ла Лиги, «Жирона», играл против аутсайдеров из «Сельты» на старте 11-го тура. Каталонцы все время пытались что-то создать, но в створ почти не попадали, что и сказалось на результате. К сожалению, за 90 минут реальной остроты так и не было, что удивило, учитывая положение противников в таблице. А вот в компенсированное время Янгель Эррера из-за пределов штрафной все же забил решающий гол - 1:0.
«Жирона» с 27 очками лидирует, опережая на три пункта «Реал» и на четыре - «Барселону». «Сельта» - третья с конца.
Протокол игры
|(1:0) Эррера Янгель 90'
Гассанига Пауло • Мартинес Арнау 79' ( Цыганков Виктор ( 79') • Давид Лопес 45' ( Хуанпе Хуан ( 45' ) • 82'Блинд Дэйли • Эррера Янгель • Мартин Иван 67' ( Порту Кристиан ( 67') • Гарсия Алеш • Гутьеррес Мигель • Коуто Ян • 45'Довбик Артём 68' ( Стуани Кристиан ( 68' ) • 77'Савио III
Запасные: Кебе Ибрахима • Фуйдиас Тони • Альмена Икер • Солис Джон • Бернардо Эспиноса • Торре Пабло
Гуаита Висенте • Васкес Кевин • 55'Старфельт Карл • Нуньес Унай • 77'Санчес Мануэль • Де ла Торре Лука • Тапия Ренато • Дотор Карлос 85' ( Пейнадо Франсиско ( 85') • Бамба Джонатан 75' ( Мингеса Оскар ( 75') • Аспас Яго • Ларсен Йорген
Запасные: Дувикас Анастасиос • Серви Франко • Сотело Хьюго • Марчесин Агустин • Родригес Мигель • Сведберг Виллиот • Каррильо Коке • Домингес Карлос
27 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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