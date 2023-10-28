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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» сковала атаку «Жироны» и чудом не отобрала очки у лидера

28 Октября 2023 • 00:03 Комментировать
Жирона
1:0
Сельта

Неожиданный лидер Ла Лиги, «Жирона», играл против аутсайдеров из «Сельты» на старте 11-го тура. Каталонцы все время пытались что-то создать, но в створ почти не попадали, что и сказалось на результате. К сожалению, за 90 минут реальной остроты так и не было, что удивило, учитывая положение противников в таблице. А вот в компенсированное время Янгель Эррера из-за пределов штрафной все же забил решающий гол - 1:0.

«Жирона» с 27 очками лидирует, опережая на три пункта «Реал» и на четыре - «Барселону». «Сельта» - третья с конца.

Протокол игры 
Жирона1:0Сельта
(1:0) Эррера Янгель 90'  
Гассанига Пауло  Мартинес Арнау   79' (Цыганков Виктор (   79' Давид Лопес   45' (Хуанпе Хуан (   45'   82' Блинд Дэйли  Эррера Янгель  Мартин Иван   67' (Порту Кристиан (   67' Гарсия Алеш  Гутьеррес Мигель  Коуто Ян   45'  Довбик Артём   68' (Стуани Кристиан (   68'   77' Савио III
Запасные: Кебе Ибрахима  Фуйдиас Тони  Альмена Икер  Солис Джон  Бернардо Эспиноса  Торре Пабло
Гуаита Висенте  Васкес Кевин   55'  Старфельт Карл  Нуньес Унай   77'  Санчес Мануэль  Де ла Торре Лука  Тапия Ренато  Дотор Карлос   85' (Пейнадо Франсиско (   85' Бамба Джонатан   75' (Мингеса Оскар (   75' Аспас Яго  Ларсен Йорген
Запасные: Дувикас Анастасиос  Серви Франко  Сотело Хьюго  Марчесин Агустин  Родригес Мигель  Сведберг Виллиот  Каррильо Коке  Домингес Карлос
 27 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Жирона

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