Романо: «Барселона» проведёт переговоры с де Йонгом в ближайшие месяцы»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о предстоящих переговорах по новому контракту Френки де Йонга.

Действующий договор полузащитника рассчитан до 2026 года. Как известно, спортивный директор «Барселоны» Деку уже провёл предварительные обсуждения с представителями нидерландца. По информации Романо, руководство «сине-гранатовых» уже в ближайшие месяцы проведёт переговоры с де Йонгом относительно нового контракта. 26-летний игрок счастлив в клубе, а Хави Эрнандес считает его ключевой фигурой для команды.

В текущем сезоне Френки де Йонг появился на поле в семи матчах, отметившись одним забитым мячом.