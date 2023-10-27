Кунде может сыграть с «Реалом» – он восстановился раньше, чем планировалось

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде имеет шансы на участие в «эль класико».

Ещё недавно считалось, что «Барселона» практически точно будет вынуждена обходиться без француза в домашнем поединке Ла Лиги против мадридского «Реала», однако игрок, по словам Хави Эрнандеса, готов выйти на поле, если того потребует ситуация. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло. Предполагаемый срок восстановления Кунде составлял пять недель, но игрок успел набрать форму всего за три недели.

Встреча «Барселоны» с «Реалом» состоится 28 октября, её начало запланировано на 17:15 по московскому времени.