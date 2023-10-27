​Капитан «Атлетико» может отправиться в Саудовскую Аравию

Саудовские клубы в следующих трансферных окнах настроены продолжать привлекать статусных футболистов из европейских лиг. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, на радарах представителей Саудовской Аравии находится полузащитник Коке.

Действующий контракт Коке с «Атлетико» рассчитан до конца сезона. Он проводит в мадридском клубе всю свою карьеру.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Коке в 16 миллионов евро.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.