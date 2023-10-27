Гави рассказал, что думает о «Реале»

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о мадридском «Реале» в преддверии «эль класико».

Встреча принципиальных соперников пройдёт в субботу. Её начало запланировано на 17:15 по московскому времени.

«Раньше я и не мечтал, что мне доведётся участвовать в «эль класико», но правда такова, что для меня это будет уже девятый матч за «Барселону» против «Реала». Я очень этим горжусь.

Все знают, что у «Реала» отличный состав, в котором собраны очень одарённые игроки. Надеюсь, мы сможем сыграть так, как планируем», – цитирует Barca Universal 19-летнего хавбека «сине-гранатовых».

В настоящий момент «Реал» занимает первую строчку, а «Барселона» – третью, однако разрыв между командами составляет всего один балл.