Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рискует пропустить матч против мадридского «Реала».

Недавно рулевой Хави Эрнандес каталонцев заявил о готовности нидерландского футболиста принять участие в «эль класико», которое состоится 28 октября, однако, судя по всему, хавбек ещё не набрал оптимальную форму. Как информирует известный инсайдер Хави Мигель, де Йонга вряд ли следует ждать в стартовом составе «Барселоны».

Встреча стартует в 17:15 по московскому времени. На данный момент «сине-гранатовые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. «Реал» занимает место на вершине с 25 баллами.