​Гюндоган высоко оценил Фермина Лопеса

Опытный полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о Фермине Лопесе. 20-летний футболист на днях провёл отличный матч против «Шахтёра» и забил гол.

«У Фермина дела идут очень хорошо. Он способен находить хорошие решения в любых ситуациях. Мы говорим об очень хорошем футболисте, которыей может быть ключевым. Он хорошо бьёт правой, хорошо бьёт левой, умеет делать передачи из глубины… Но надо уметь всегда находить спокойствие. Если достигнуть баланса, твой уровень игры станет ещё выше», - сказал Гюндоган Esport3.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Барселона» проведёт 28 октября – против «Реала» на своём поле.