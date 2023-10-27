Анчелотти: Мне нравятся все молодые игроки «Барселоны», но выделю Ямаля и Лопеса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о молодых футболистах «Барселоны», которые его впечатлили.

«Они мне все нравятся, но выделю Ямаля, Фермина. Очевидно, что это молодые люди, у которых есть будущее, но у нас тоже есть молодые люди с впечатляющим будущим: Беллингем. Винисиус, Арда, Камавинга, Тчуамени... Иногда мы забываем, что у нас тоже есть молодые игроки», — сказал Анчелотти журналистам.

Завтра, 28 октября, «Реал» на выезде встретится с «Барселоной» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Старт «эль класико» запланирован на 17:15 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить на портале LiveResult, который организует прямую трансляцию в текстовом формате.