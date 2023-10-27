​Гюндоган высказался о предстоящем «эль класико»

Полузащитник «Барселона» Илкай Гюндоган высказался о предстоящем матче против «Реала» в чемпионате Испании.

«Это будет очень эмоциональная игра, возможно, самая важная игра для наших молодых игроков. Нам всем придётся быть более спокойными и терпеливыми, чем в последнее время. Матчи не могут превращаться в движение вперёд-назад, как было с «Шахтёром», потому что монета может упасть в любую сторону. Мы должны иметь больше контроля.

В последних играх мы допускали простые ошибки, которые стоили нам голов. Мы могли их избежать», - сказал Гюндоган Esport3.

Матч «Барселона» - «Реал» начнётся 28 октября в 17:15 по московскому времени.