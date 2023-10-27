Анчелотти назвал идеальную позицию Камавинга

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какая позиция является идеальной для французского полузащитника команды Эдуардо Камавинга.

«Его идеальная позиция — опорный полузащитник. Но он адаптируется к любой позиции, он может играть инсайда, играть на фланге, но его лучшая позиция — опорник», — заявил Анчелотти журналистам.

Стоит сказать, что Анчелотти активно использует Камавинга на позиции левого защитника, так как она является проблемной в «Реале». Сам футболист неоднократно говорил, что любит играть в опорной зоне, но готов выступать везде, куда поставить тренер.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.