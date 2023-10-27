Гюндоган: «Может быть, Винисиусу нравится свист в свой адрес»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган в преддверии матча против «Реала» высказался о поведении Винисиуса Жуниора.

«Кто-то может истолковать действия Винисиуса как провокацию, но я так не считаю. Он явно знает, что за какие-то действия его будут освистывать. Может быть, ему нравится свист в свой адрес, я не знаю…» - сказал Гюндоган Esport3.

Матч одиннадцатого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» стартует 28 октября в 17:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги.