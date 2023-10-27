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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, кто фаворит в «эль класико»

27 Октября 2023 • 18:09 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 16 ч. 38 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, кто является фаворитом в предстоящей игре с «Барселоной».

«Фаворита нет, любая команда может выступить лучше другой. Оба клуба подошли к матчу в хорошей форме. Это будет зрелищный матч, очень конкурентный, как и всегда. И я надеюсь, что болельщикам понравится», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал» запланирован на 28 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:15 по московскому времени.

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