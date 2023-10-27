Анчелотти выделил главные плюсы «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, что его беспокоит в игре «Барселоны».

«Это хорошая команда, которая умеет играть в обороне и нападении. В команду отлично вписываются молодые и качественные игроки. Мы ожидаем увидеть сильную «Барселону», как и всегда», — сказал итальянский специалист журналистам.

«Барселона» и «Реал» проведут очную встречу в субботу, 28 октября. Матч 11-го тура чемпионата Испании должен начаться в 17:15 по московскому времени.

Напомним, последняя очная встреча команд в Ла Лиге завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:1.