Анчелотти — об игре с «Барселоной»: «Это особенный матч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о предстоящем матче с «Барселоной».

«Мы мотивированы, это важный и особенный матч, как и все «эль класико». Мы приехали в хорошей форме, и у нас есть все шансы провести отличный матч», — сказал Анчелотти журналистам.

После десяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе 25 очков. «Барселона» находится на третьей позиции, набрав 24 зачетных балла.

Встреча «Барселоны» и «Реала» состоится завтра, 28 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:15 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна по ссылке.