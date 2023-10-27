Анчелотти: Я не должен объяснять Беллингему, что такое «эль класико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника команды Джуда Беллингема в преддверии матча с «Барселоной».

«Завтра он будет играть, потому что он в порядке, выздоровел. Я не должен объяснять ему, что такое «эль класико», это всем известно. Это матч мирового уровня», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и стал автором трех результативных передач.

Игра 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал» состоится 28 октября. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 17:15 по мск.