Анчелотти: Состав «Барселоны»? Для меня важнее Беллингем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящей игре против «Барселоны».

«Я не знаю, в каком составе выйдет «Барселона». Для меня самое главное — стопроцентная готовность Беллингема. Мы смотрим только на себя», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Встреча 11-го тура чемпионата Испании состоится уже завтра, 28 октября. Старт поединка запланирован на 17:15 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, на данный момент «Реал» возглавляет Ла Лигу, опережая идущую на третьей строчке «Барселону» на один зачетный балл.