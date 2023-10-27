​Хави: «Будем надеяться, что завтра Фелиш превзойдёт Беллингема»

В ходе пресс-конференции перед игрой против «Реала» главный тренер «Барселоны» Хави сказал несколько слов о Джуде Беллингеме и Жоау Фелише.

«Они оба одинаково важны для своих команд. Оба находятся на высоком уровне и могут иметь решающее значение. Будем надеяться, что завтра в этом плане Фелиш превзойдёт Беллингема», - сказал Хави журналистам.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» стартует 28 октября в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.